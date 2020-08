Bariri: Herdeiros querem indenização de R$ 805 mil

Herdeiros do advogado Luis Henrique Marques, que morreu em decorrência de agressões no domingo de carnaval no Umuarama, ingressaram com ação de indenização por dano moral e material contra clube e os três seguranças acusados do delito. O advogado dos autores do processo é Francisco Leandro Gonzalez. O valor da ação é de R$ 805 mil.

Recentemente a Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público (MP) em relação ao trio que atuava como segurança particular no Umuarama Clube de Bariri. Eles são acusados de terem provocado a morte de Marques.

A denúncia apresentada pelo promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Junior aponta homicídio triplamente qualificado, ou seja, por motivo fútil, com meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O juiz da 2ª Vara de Bariri, Mauricio Martines Chiado, recebeu a denúncia por estarem presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Os réus deveriam responder à acusação por escrito por meio de advogados.