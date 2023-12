BARIRI: Grupo de amigas realiza corrida solidária

O grupo de amigas “Agora Vai” realizou uma corrida de confraternização no domingo (17) pelas ruas de Bariri.

Além do incentivo à prática do esporte de maneira coletiva, cada uma fez uma ação solidária, doando ração e produtos de limpeza para a Associação Focinho Carente.

Para o ano que vem a ideia é promover uma corrida para a população participar e também colaborar com a entidade.