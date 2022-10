Bariri: Funcionários se mobilizam pela permanência de Denise na Santa Casa

No início da tarde desta terça-feira, 11, funcionários e corpo clínico da Santa Casa de Bariri se reuniram para manifestar apoio a até então gestora do hospital Denise Sgavioli. Poucas horas antes circulou a informação que Denise seria exonerada do cargo pelo prefeito Abelardo Martins Simões Filho (MDB).