Bariri: Feirantes comemoram um ano de revitalização com festa especial

Neste domingo (19), a feira livre de Bariri, nos altos da cidade (em frente à Escola Rosa Benatti), completa um ano de revitalização.

Para comemorar a data, a partir das 8h, os feirantes programaram festa especial com pula pula, pipoca, algodão doce e som ambiente.

Além das atrações, os consumidores vão conferir os produtos diversos oferecidos pelos feirantes como ovos, caldo de cana, verduras, legumes, frutas, bolos, doces, cachaça artesanal, pastéis, salgados e café.

No local, também é possível encontrar artesanato, brinquedos e acessórios infantis, roupas, tapetes, produtos de beleza e eletrônicos. Participe.

Há um ano, a Feira Livre – que ocorre na manhã de domingo – recebeu adequação do espaço para a comercialização dos produtos e praça de alimentação variada.