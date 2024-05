Bariri: Feira adere à campanha SOS Rio Grande do Sul

Na Feira Mãos Criativas, especial do Dia das Mãos, a Associação Fios de Afeto firmou parceria com o Grupo Frisokar na campanha de doações em prol das vítimas da enchente que assola o Rio Grande do Sul.

O evento ocorre sábado (11), na Praça da Matriz, das 8h às 15h, com mais de 20 expositores e artesãos, haverá venda de produtos gastronômicos, cachaças artesanais, doces e pães. A feira vai contar ainda com show musical de Márcio Camargo.

Durante a feira, os expositores vão arrecadar água, cestas básicas e ração de animais, que depois serão destinadas à região afetada. Colabore.