BARIRI: Família pede ajuda para cirurgia de Victor Alves

Familiares de Victor Alves, 12 anos, entraram em contato com o Candeia, pedindo a colaboração da comunidade para custear cirurgia na coluna que ele fará no dia 15 de janeiro de 2024. O garoto tem escoliose.

O plano de saúde não cobre todos os custos do procedimento e, por isso, a família solicita a ajuda das pessoas para complementar o pagamento da cirurgia.

Victor tem autismo e faz terapia na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bariri.

Quem quiser colaborar pode fazer um pix nessa chave (CPF) 495.848.978-96.