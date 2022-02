Bariri: Estacionamento de caminhões em pátio da Central de Medicamentos agora é proibido

Medida foi tomada pelo Setor de Trânsito na manhã desta segunda-feira, dia 21 – Divulgação

O Setor Municipal de Trânsito proibiu a parada e estacionamento de caminhões e veículos de grande porte no pátio da Central de Medicamentos.

As placas de trânsito foram afixadas no local na manhã desta segunda-feira (21).

O objetivo é evitar transtornos aos usuários, especialmente quem estaciona no pátio para retirada de medicamentos.

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) chegou a receber reclamações a respeito do problema e pediu estudos ao Setor de Trânsito.