Bariri: Empresários doam uniformes para Santa Casa

Na tarde de terça-feira (14), a Nossa Santa Casa recebeu a doação de 184 uniformes de um grupo de empresários anônimos da nossa cidade que serão utilizados pelos funcionários do hospital.

O médico Luiz Carlos Ferraz do Amaral, um dos integrantes da equipe interventora da Nossa Santa Casa, diz que o objetivo é oferecer mais segurança aos funcionários, tanto da enfermagem como de apoio.

Cada colaborador irá receber dois jogos de uniformes (calça e camisa) para utilizar e, no final do plantão, após o banho para descontaminação, deixará para ser lavado na lavanderia do hospital. “Desta forma reduzimos a probabilidade de contaminação domiciliar”, ressalta o médico. A Nossa Santa Casa agradece a ajuda desses empresários e de todos os envolvidos.

Texto e Foto: Caio Glauco/Assessoria de Imprensa