Bariri: Empresa oferece R$ 127 mil mensais para serviço de limpeza

A Prefeitura de Bariri realizou na manhã de terça-feira (20) sessão para recebimento de propostas de empresas interessadas em prestar serviços de conservação e limpeza de áreas ajardinadas, vias e acostamentos, logradouros, beiras de rios e córregos e prédios públicos municipais.

Dessa vez, a modalidade adotada foi pregão eletrônico. A melhor proposta foi apresentada pela Jardina Serviços e Comércio de Plantas Eireli-Epp, de Descalvado, no valor de R$ 127 mil mensais.

O montante ficou 48,7% abaixo do estimado pela administração municipal (R$ 247,9 mil por mês).

Duas empresas manifestaram intenção de interpor recursos. Por esse motivo, o Setor de Licitações concedeu prazo para apresentação das razões e contrarrazões.

Após o julgamento, será realizada nova sessão no dia 5 de março, às 9h, para prosseguimento da disputa.

O valor dado pela Jardina é menor que o da Garra Consultoria Ambiental Ltda., de Bauru, que atualmente presta serviço no município.

A empresa ofereceu valor mensal de R$ 148,2 mil em contrato emergencial. O trabalho de limpeza e capina teve início no dia 20 de novembro do ano passado.

Em meados de 2021 a empresa Latina Ambiental Ltda., de Limeira, venceu licitação com o valor de R$ 165 mil por mês. No ano passado, devido a investigações de fraudes pelo Ministério Público, a Justiça determinou que a prefeitura suspendesse o contrato.

45 funcionários

Pela licitação em andamento, a vencedora deverá empregar no mínimo 45 funcionários.

São contemplados, entre outros serviços, capinação e roçagem manual, capinação e roçagem mecanizadas, remoção de serviços resultantes das raspagens, manutenção de guias, calçadas e sarjetas, pintura e manutenção de guias, sarjetas e bancos de praças, rastelamento e poda periódica de árvores.