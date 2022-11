Bariri e Boraceia recebem vans acessíveis do governo do Estado

Bariri e Boraceia estão entre os 72 municípios contemplados por vans acessíveis nos programas “Nova Frota – SP Não Para” e “Cidade Acessível”.

A entrega dos 80 veículos foi realizada terça-feira )22), em Bauru, na presença do governador Rodrigo Garcia (PSDB) e dos secretários de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Aracélia Costa.

Os prefeitos Abelaro Maurício Marteins Simões Filho (MDB), de Bariri, e Waldir de Souza Mello (PSDB), o Di Picapau, de Boraceia, participaram da solenidade de entrega.

Com um investimento de R$ 28 milhões, os veículos integram programas que têm o objetivo de promover a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência de todo o estado de São Paulo.

As vans adaptadas possibilitam um transporte seguro e adequado de pessoas com deficiência física que utilizam cadeira de rodas. Os veículos possuem 9 lugares para passageiros, sendo 3 lugares exclusivos para cadeiras de rodas.

São equipados com sistema de elevador para acesso da cadeira de rodas ao veículo, além de ar-condicionado, fixadores e cintos de segurança, garantindo maior mobilidade e conforto.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Regional