Bariri: Dupla armada rouba R$ 13 mil de gerente de posto

Crime ocorreu no início da tarde desta segunda-feira em Bariri

O gerente de um posto de combustíveis foi roubado pouco antes das 14h desta segunda-feira (8) em Bariri.

Ele transitava com automóvel pela Rodovia SP-304, quando parou perto da entrada do Recanto Pantaneiro para atender ao telefone celular.

Nesse momento, chegaram dois homens numa motocicleta e anunciaram o roubo.

Com uma coronhada quebraram um dos vidros do carro e levaram o malote, onde havia R$ 13 mil.

Em seguida, a dupla tomou rumo ignorado. O gerente passou por atendimento no pronto-socorro de Bariri porque alguns estilhaços de vidro o atingiram, mas sem gravidade.