Bariri: Domingo paróquia central encerra Cerco da Misericórdia

Domingo (14) a Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central, encerra a24ª edição do Cerco da Misericórdia, com celebração eucarística, às 19h.

O ciclo de oração teve início domingo passado (07), com missa de abertura. O cerco é uma moção do Espírito Santo. Visa a resgatar a espiritualidade e a devoção à misericórdia divina. O tema este ano é “Enquanto é tempo, recorram à fonte da Minha Misericórdia”.

A iniciativa contou com a participação de movimentos e pastorais da paróquia e bom número de fiéis. As orações se estenderam durante sete dias consecutivos, com missas, comunhões, terços, cânticos de louvor ao Santíssimo Sacramento.