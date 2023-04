Bariri: Diretora afasta servidora Myrella do Setor de Saúde

A diretora municipal de Saúde, Irene Chagas, pediu o afastamento da agente administrativa Myrella Soares da Silva do cargo que ocupa no Soma 2 e de outras funções que eventualmente possa desempenhar no Setor de Saúde. Myrella também é vereadora e, no Legislativo, vem tecendo críticas ao governo municipal e também a Irene.

O afastamento é na esfera administrativa. Segundo informações da Prefeitura de Bariri, um processo administrativo (PA) deve ser instaurado para apurar eventuais condutas irregulares da servidora pública, que deve ser transferida para a Diretoria Municipal de Finanças.

A decisão foi tomada, entre outros fatores, com base em atitudes eventualmente desrespeitosas de Myrella em relação a Irene, sua superiora hierárquica na Saúde, e boletim de ocorrência datado de setembro do ano passado, em que usuária do serviço de saúde alega ter sido perseguida pela funcionária.

Outro lado

Contatada pelo Candeia, Myrella disse que foi chamada ao Setor de Recursos Humanos na tarde desta sexta-feira (14), onde constava sua transferência para a Diretoria Municipal de Finanças.

Perguntou o motivo e foi informada que a diretora Fernanda Cavalheiro Rossi necessitava de funcionário para a pasta.

Acredita que há incoerência na decisão, porque é a única agente administrativa do Soma 2. Entende que a transferência se trata de perseguição política.

Myrella afirma que tomará as medidas cabíveis porque nada fez de errado nas condutas como servidora pública. “Estão querendo cercear meu direito como vereadora de estar falando”, finaliza ela.