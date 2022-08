Bariri: Desmembramento de área pode viabilizar sede para Câmara

O presidente da Câmara de Bariri, Benedito Antonio Franchini (PTB), relatou a vereadores na sessão de segunda-feira (1º) que tramita junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Bariri desmembramento de parte da área que hoje abriga a Emei 2 Professora Diolanda Chuff Neif.

A iniciativa pode viabilizar a construção de sede própria para a Câmara Municipal de Bariri. A área desmembrada tem pouco mais de 700 metros quadrados (m²).

De acordo com Franchini, as discussões ainda estão no início, mas se o plano for concretizado, será necessário buscar recursos em outras esferas governamentais e ou emendas parlamentares.

A frente do terreno desmembrado está voltada para a Rua Francisco Munhoz Cegarra, defronte à Prefeitura de Bariri.

Eventual construção de prédio próprio para o Legislativo permitiria ao Executivo utilizar o imóvel onde hoje funciona a Câmara para serviços da administração municipal.