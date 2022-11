Bariri: Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente é sexta-feira

Encontro reuniu representantes de escolas e serviços socioassistenciais para discutir propostas para a conferência que ocorre sexta-feira (11).

Sexta-feira (11), será realizada a 12ª edição da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, das 7h30 às 11h, no Clube da Melhor Idade.

Quem quiser participar deve fazer inscrição até quinta-feira (10), às 10h, pelo link: https://docs.google.com/…/1SwOGtHa4Nzf18QXu…/viewform…

O encontro é coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e deve contar com representantes do poder público, sociedade civil, entidades que integram o sistema de garantia de direitos do adolescente e população em geral.

Propostas

Sexta-feira passada (4), o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente reuniu representantes de escolas e serviços socioassistenciais para uma espécie de pré-conferência. O encontro ocorreu no Clube da Melhor Idade.

Neste dia, através de dinâmicas e atividades lúdicas houve discussão e elaboração de propostas de políticas públicas para atendimento dessa faixa etária.

As sugestões aprovadas foram incluídas em documento que será apresentado durante a 12° Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.