BARIRI: Comunidade do Santuário realiza 1ª Festa no Céu

Dia 18 de novembro, sábado, a partir das 20h, a comunidade da Paróquia do Santuário Nossa Senhora das Dores realiza a 1ª Festa do Céu, uma espécie de baile a fantasia para celebrar a Festa de Todos os Santos.

A entrada é gratuita e os participantes devem ir a caráter, ou seja, fantasiados do santo de sua devoção. Durante o evento haverá um concurso para escolher a melhor fantasia, com premiação aos vencedores.

Segundo os organizadores, será um encontro de confraternização com “música, comida, diversão e muita santidade”. O DJ Paulinho Pio vai garantir a animação musical da 1ª Festa no Céu.