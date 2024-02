Bariri: Começa mutirão para limpeza da cidade

Na manhã desta quarta-feira (7) teve início em Bariri uma força-tarefa pela limpeza da cidade. A ação, que irá recolher entulho e limpar diferentes bairros, foi organizada por meio de parceria entre a Prefeitura de Bariri e empresários, que cederam maquinários e equipamentos. A população da cidade também está contribuindo para a realização da ação.

Os munícipes devem depositar nas calçadas e caçambas o material a ser descartado como entulhos e inservíveis que possam acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Lembrando que não serão recolhidos entulhos da construção civil.

A força-tarefa teve início no bairro do Livramento e passa na quarta pelos Jardins Industrial 1 e 2, Alvorada, Esperança 1 e 2, São Marcos, Santa Inês, Santa Helena e Maria Luiza 3.

O diretor de Infraestrutura do município, Paulo Egídio Grigolin, destaca a importância da parceria para a limpeza pública e o combate à dengue no município.

“Estamos tentando realizar a limpeza da cidade já faz um tempo, mas encontramos certa dificuldade, porque é muito entulho jogado. Então pedimos também a colaboração da população”, pontuou o diretor.

Outros bairros

Na quinta-feira (8) o mutirão passará pelos Jardins Industrial 1, Maguin Vilas, Santa Rosa, Santa Clara e Domingos Aquilante.

Na sexta-feira (9) é a vez do Jardim Europa, Viva Mais, São José, Vila Conceição, Vila Americana e Jardim dos Ipês.

Nesta semana 19 bairros estão recebendo as primeiras ações da força-tarefa.

Vencida esta primeira etapa, o cronograma de limpeza será divulgado para a realização da tarefa em outros bairros da cidade.

No total, Bariri tem mais de 70 bairros e a perspectiva é que todos sejam atendidos pela ação de limpeza pública, como novo cronograma a ser divulgado posteriormente. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)