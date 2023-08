BARIRI: Colabore com o bingo do Dia dos Pais do Lar Vicentino

Neste domingo (13), Dia dos Pais, a equipe do Lar Vicentino de Bariri vai realizar bingo especial para comemorar a data.

Para que este dia seja especial e inesquecível para os idosos, a equipe arrecada brindes para sortear entre eles durante a tarde festiva.

Quem quiser colaborar deve entrar em contato com a equipe para saber detalhes sobre como fazer a doação. O contato pode ser através do telefone (14) 3662-1441.