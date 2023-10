BARIRI: Clube do Livro realiza Halloween Literário no Lago

Dia 28 de outubro, sábado, a partir das 19h, o Clube do Livro Café com Leitura realiza Halloween Literário, no Lago Municipal Prefeito Accacio Masson.

A noite gótica é gratuita e aberta ao público. Para participar é preciso somente levar seu poema gótico autoral ou aquele que mais gosta. Os participantes vão declamar o poema ao vivo.

Os organizadores estão incentivando a participação com fantasia do personagem preferido de livro. Maiores informações sobre o evento na página do Facebook do Clube do Livro Café com Leitura.