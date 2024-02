Bariri: Centro de Diagnose tem movimento intenso de casos de dengue

O Centro de Diagnose e Especialidades Dr. José Dorly Borges começou a funcionar como ambulatório de combate à dengue às 7h deste sábado (3).

O movimento é intenso no local. Vinte pessoas passaram pela unidade com sintomas de dengue das 7h às 9h. Isso desafoga o pronto-socorro da Santa Casa de Bariri.

Chegando ao Centro de Diagnose, a pessoa realiza ficha e é encaminhada para uma das duas alas de pré-atendimento. Há um profissional médico para fazer a consulta, após a realização da triagem.

O local dispõe de teste rápido e hidratação via oral ou venosa (soro). Conforme o quadro, o médico dá receita com remédios.

O teste deve ser feito entre o 3º e o 5º dia do sintoma. Após esse período, é necessário procurar a Vigilância Epidemiológica para a testagem.

O Centro de Diagnose atenderá exclusivamente casos suspeitos de dengue neste sábado (3) até 19h e no domingo (4), das 7h às 19h.

O funcionamento no local neste fim de semana deve-se ao grande número de pacientes procurando atendimento no pronto-socorro da Santa Casa de Bariri com sintomas da dengue.

Centro de Saúde

A diretora municipal de Saúde, Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel, explica que de segunda-feira à sexta-feira, no horário normal de expediente, as pessoas devem procurar as unidades básicas de saúde e Estratégia Saúde da Família (ESF) perto de casa.

A partir da próxima semana o Centro de Saúde Constantino Galízia passará a funcionar como ambulatório da dengue.

O funcionamento da unidade será diário (incluindo sábados e domingos), das 7h às 18h30. Fora desse horário, será preciso procurar o pronto-socorro da Santa Casa de Bariri.

Além disso, para casos graves é preciso ir direto ao serviço de urgência e emergência na Santa Casa de Bariri.