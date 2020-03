Bariri: Casa Abrigo solicita doações para atividades educativas e de lazer

O LAV – Lar, Amor e Vida (Casa Abrigo de Bariri) solicita doações que aumentem as opções de atividades educativas e de lazer para os internos da casa.

É que para combater a transmissão comunitária do coronavírus, provocada pepelo estado de pandemia da doença, as redes de ensino municipal e estadual, além dos programas Espaço Amigo, suspenderam as aulas e atividades.

Assim as crianças da Casa Abrigo permanecem em casa com poucas opções de lazer, jogos e brincadeiras.

“Pedimos para quem puder colaborar com jogos de tabuleiros, jogos recreativos, brinquedos para todas as idades, piscina, vídeo game, mesa de “ping pong”, TV (pois uma das duas que têm, está quebrada) ou qualquer outro meio interativo”, solicita através das redes sociais a presidente do LAV, Daniela Munhoz. .

As doações poderão ser entregues nos pontos de arrecadação: Casa Abrigo, SPA DOG – Estética Anima, Móveis João Luís e Supermercados Michelassi.

Há ainda a disponibilidade da equipe da casa de buscar a doação em domicilio e/ou endereço fornecido.

ERRATA

O Jornal Candeia comunica que em edição anterior, na coluna Samburá, onde se lê “dia 7 de MARÇO, das 15 às 19h, ocorre o Brechó Solidário”; leia-se “dia 7 de ABRIL, das 15 às 19h, ocorre o Brechó Solidário”.

O evento realizado pela Casa Abrigo para arrecadar recursos será realizado no salão de Santa Luzia, nos altos da cidade. Serão vendidos calçados, roupas, brinquedos e utilidades domésticas a preços populares. A equipe organizadora aceita doações para que sejam comercializadas no Brechó Solidário.