BARIRI: Carnaval no Lago terá duas noites e uma matinê

A Prefeitura de Bariri, por meio do Setor de Cultura, está organizando o tradicional carnaval no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson. Será mantida a mesma estrutura do ano passado.

Serão duas noites e uma matinê de folia. No sábado (10 de fevereiro) e na segunda-feira (12 de fevereiro) a festa começa às 20h e termina às 24h. No domingo (11 de fevereiro) a matinê tem início às 15h e vai até 20h.

A animação será da Banda Abadah, composta em sua maioria por músicos baririenses. Nas duas noites haverá também apresentação da bateria da Associação Cultural Quilombo.

A ideia da administração municipal é realizar um carnaval mais voltado para a família.

A prefeitura irá arcar com a instalação de um palco ao lado da cachoeira que fica na Rua Rui Barbosa. Haverá estrutura coberta para que os foliões possam brincar em caso de chuva. O ambiente terá decoração típica e banheiros químicos.

Além do show musical, a população poderá aproveitar a variedade de comidas e bebidas da Praça de Alimentação, instalada no local e que contará com barracas das entidades de Bariri.

São dez entidades (Associação Atlética Arrudão, Associação Meninos do Livramento, Associação Cultural Quilombo, Grupo Escoteiro Bariry, Lions Clube, Associação Focinho Carente, Lar Amor e Vida, Creche Madre Leônia, Clube da Melhor Idade e Fios de Afeto).

Cada instituição ocupará uma tenda. Também serão colocados alguns jogos de mesa, principalmente para crianças e idosos.

Haverá contratação de equipe reforçada de segurança para o evento carnavalesco. Não será permitido circular com garrafas na área da festa, que será delimitada com cavaletes e faixas.