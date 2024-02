BARIRI: Carnaval Abre Alas é neste sábado nas ruas e salão

Neste sábado (3), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) realiza a 11ª edição do Carnaval Abre Alas, a partir das 22h, no Umuarama Clube.

Esse ano, foi escolhido o tema “Paraolimpíadas: Superando limites e vencendo barreiras”, com o tradicional carnaval de marchinhas, frevos e sambas.

Ainda há algumas mesas para o baile carnavalesco no salão do Umuarama. O valor é R$ 250, com direito a quatro ingressos.

Os convites individuais têm o valor de R$ 50. E atenção: menores de 16 anos somente acompanhados dos pais.

A animação da noite carnavalesca é da Banda Tropicália, que há anos anima o carnaval local, com repertório variado, incluindo as tradicionais marchinhas de carnaval e frevos.

“Vai Quem Qué Como Qué”

O Carnaval Abre Alas começa logo pela manhã, às 10h, com o desfile de rua “Vai Quem Qué Como Qué”, na área central da cidade. O ponto de concentração e partida é o “Locomotiva Bar” (antigo Buteco do Luizinho).

A animação será da Escola de Samba Ponte Preta de Itapuí, com participação da fanfarra da Associação Cultural Quilombo.

O desfile “Vai Quem Qué Como Qué” conta com a participação dos atendidos da Apae e dos organizadores.

VENDA DE ABADÁ

Os organizadores do Carnaval Abre Alas estão vendendo abadá do evento, no valor de R$ 30.

Abadá originalmente é o nome da roupa com que se joga a capoeira. Mas, a partir das micaretas do carnaval baiano, passou a ser utilizado também como fantasia de blocos, salões e nos desfiles de rua.

Quem quiser brincar o pré-carnaval da Apae com abadá deve entrar em contato com a equipe, através do telefone 3662-1949 ou diretamente na secretaria da entidade. Mesas e ingressos também podem ser adquiridos com a equipe.