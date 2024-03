Bariri: Campanha realiza ações de prevenção à gravidez na adolescência

As ações foram realizadas pelas equipes das Diretoria de Assistência Social e de Educação e Cultura e Conselho Tutelar – Fotos: Social/Educação

De 26 a 29 de março, as Diretorias de Assistência Social e de Educação e Cultura da Prefeitura de Bariri, além do Conselho Tutelar, realizaram campanha de prevenção à gravidez na adolescência.

As ações foram realizadas junto aos alunos das unidades de ensino locais. O objetivo foi divulgar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência.

A campanha envolveu alunos de 7° e 8° anos do ensino fundamental das escolas Idalina Vianna Ferro; Eurico Acçolini; Prefeito Modesto Masson; Ephigênia Cardoso Machado Fortunato; e Joseane Bianco, além dos integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Espaço Amigo.

Segundo as equipes, foi utilizada dinâmica baseada na brincadeira “Batatinha Quente”, com perguntas e afirmações que provocavam bate-papo e reflexões sobre questões culturais, preconceitos, expectativas e frustrações. A interação permitiu ampliar o universo informacional e crítico sobre a realidade. (Fonte: Assessoria de Comunicação)