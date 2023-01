Bariri: Caminhões colidem em cruzamento do trevo principal da SP-304

Duas carretas colidiram no cruzamento do trevo principal de Bariri, na rodovia SP-304 em Bariri, na tarde desta quarta-feira, 11.

Segundo relatado, um caminhão-tanque carregado com óleo vegetal fazia a rotatória sentido cidade – usina quando o motorista não teria avistado o outro veículo, uma carreta carregada com laranja, que seguia no sentido Jaú- Itaju.

Com impacto, a carreta entrou na grama e parou interrompendo a pista que dá acesso à rodovia.

O caminhão-tanque teve danos maiores e ficou atravessado na rodovia interditando o trânsito.

Não houve feridos. A pista segue intermediada no sentido Jaú – Itaju para chegada da Polícia Militar Rodoviária.

Motoristas estão usando a avenida marginal como acesso.