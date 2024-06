Bariri: Caminhão carregado de frango tomba no trevo

Um caminhão carregado de frango tombou no trevo principal de Bariri. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (10).

O veículo seguia no sentido Itaju-Jaú. Ao contornar o dispositivo, o caminhão tombou de lado.

Segundo um funcionário da empresa que é proprietária do veículo, uma peça quebrou, ocasionando o tombamento.

Algumas aves morreram. Funcionários da empresa foram ao local retirar os frangos vivos e transportar em outros veículos até a sede da firma.