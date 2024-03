Bariri: Bariri terá nova unidade de saúde nos altos da cidade

O prefeito de Bariri, Luis Fernando Foloni (MDB), informa que o município foi contemplado com recursos do governo federal para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) nos altos da cidade.

Segundo ele, Bariri receberá também uma ambulância zero-quilômetro.

Recentemente, Foloni e o superintendente do Saemba, Oscar Naufal, estiveram em Brasília em busca de recursos. Uma das visitas foi junto ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O prefeito já havia anunciado recursos de R$ 500 mil para a Santa Casa de Bariri, emenda do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP).

Anúncio

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta quinta-feira (7) o resultado de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções 2023, que compreendem os eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva. Bariri foi contemplado com o PAC.

As 16 modalidades são executadas pelos Ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte e somam R$ 23 bilhões em investimentos.

No total, foram selecionados 6.778 obras e equipamentos nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros. As seleções priorizaram a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade, conforme divulgado no lançamento do programa.

Para aumentar a oferta de serviços de Atenção Primária à Saúde em regiões com vazios assistenciais, o Novo PAC Seleções constrói novas 1.800 Unidades Básicas de Saúde (UBS) em 1.514 municípios com maior vulnerabilidade social e econômica.

O investimento amplia a cobertura da Estratégia Saúde da Família, beneficiando 8,6 milhões de pessoas com maior acesso a consultas médicas, exames, radiografias e outros procedimentos.

Fernando Foloni e Oscar Naufal durante audiência com o ministro Alexandre Padilha e modelo de UBS

Divulgação