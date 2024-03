Bariri: Bairros podem ficar sem água na quarta-feira

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) informa que a CPFL Paulista irá realizar interrupção no fornecimento de energia elétrica para manutenção na quarta-feira (20), das 13h30 às 17h10.

O desligamento irá cortar o fornecimento de energia do poço situado no Jardim Pavão.

Por esse motivo, é possível que as residências do Jardim Pavão, Viva Mais e Jardim Europa sintam uma diminuição na pressão da água, com possibilidade de faltar água, caso o consumo seja superior à capacidade do reservatório de água.

Após a CPFL restabelecer o fornecimento de energia, a bomba do poço volta a funcionar e o abastecimento será normalizado.