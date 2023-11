Bariri: Associação Quilombo promove o Samba da Consciência

No dia 20 de novembro, data em que se celebra o Dia Nacional da Consciência Negra, a Associação Cultural Quilombo de Bariri realizou o Samba da Consciência no Quintal do Quilombo, reunindo música, cultura e resistência.

O evento homenageou Zumbi dos Palmares, o líder do maior quilombo do Brasil, que lutou bravamente contra a escravidão e foi morto em 1695. E este ano a data foi decretada como feriado estadual em São Paulo.

O objetivo foi promover a construção do conhecimento musical de crianças, jovens e adultos, fortalecendo a cultura das populações negras e que integram a comunidade de Bariri.

O evento contou com a participação especial dos apaixonados pelo samba de nossa cidade e região, que animaram a roda de samba com clássicos do samba raiz e atual. Os visitantes puderam aproveitar para conhecer um pouco da história da Associação Quilombo de Bariri, que este ano faz 35 anos de existência.

O Samba da Consciência no Quintal do Quilombo foi um sucesso e reuniu dezenas de pessoas que se identificam com o projeto e com a causa.

Foi uma oportunidade de valorizar a contribuição das populações negras para a construção da identidade cultural baririense, garantindo o direito cultural e o direito à memória. O evento foi uma forma de mostrar que o samba é mais do que um ritmo musical, é uma expressão de luta e de orgulho da cultura afro-brasileira.