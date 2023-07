BARIRI: Arrudão monta horta em sua sede

A Associação Esporte Cube Arrudão montou uma horta em sua sede.

Na tarde de sexta-feira (21) o engenheiro agrônomo Domingos José Aquilante esteve no local para ministrar uma palestra com crianças e adolescentes atendidos na entidade. Ele abordou os cuidados necessários com a horta.