Bariri: Após salvamento, Sandra e menino Vitor se reencontram

A auxiliar de enfermagem Sandra Garcia e o jovem Vitor Franção, de 8 anos, se reencontraram nesta terça-feira, 25, na Drogaria Ultra Popular, em Bariri.

No último dia 15, após engasgar enquanto comia um cachorro quente, Vitor foi salvo por Sandra, que realizou a chamada Manobra de Heimlich para desengasgar o menino.

O fato foi divulgado pelo Candeia, e o vídeo postado na página do Facebook do jornal, com grande repercussão.

Vitor foi até o local de trabalho de Sandra (onde ocorreu o salvamento) acompanhado do pai, Silvio Franção e da mãe, Graziela Pereira.

O reencontro

“Foi muito bom poder vê-lo bem, com saúde, e sorrindo por estar famoso”, comenta Sandra.

“Ele me deu um abraço bem gostoso e agradeceu por tê-lo ajudado naquele momento”, completa a profissional.

Segundo ela, os pais do menino também a agradeceram muito. “Não tem coisa mais gratificante que isso na vida. Estou muito grata com todas as mensagem. Amo o que eu faço e adoro minha profissão”, completa.

O salvamento

Vitor Franção foi salvo de engasgamento em Bariri no sábado, dia 15. Ele comia cachorro-quente com familiares no centro da cidade, quando por volta das 19h engasgou com um pedaço de salsicha.

O pai correu com o menino até a Drogaria Ultrapopular, situada a poucos metros dali. A auxiliar de enfermagem Sandra Garcia, que trabalha no local, rapidamente utilizou técnica conhecida como Manobra de Heimlich para desengasgar a criança.

Imagens de câmeras instaladas no estabelecimento mostram que durante o procedimento o pai do menino fica desesperado (as imagens do salvamento estão publicadas no Facebook e site do Jornal Candeia).

Segundo a profissional, o garoto chegou à drogaria praticamente desmaiado. Rapidamente utilizou a manobra para que expelisse o objeto preso à garganta.

Não haveria tempo hábil para levar a criança ao pronto-socorro. O atendimento da técnica salvou a vida do menino.