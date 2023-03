Bariri: Santa Casa localiza possíveis desvios de dinheiro por por funcionários

A diretora administrativa da Santa Casa de Bariri, Marina Prearo, emitiu nota à imprensa na noite desta terça-feira, 22, onde informa ter encontrado “inconsistências no faturamento e recebimento de valores referentes a algumas cirurgias e procedimentos particulares.”

Confira na íntegra:

“Em mais uma etapa da reorganização administrativa da Santa Casa de Bariri, no intuito de aprimorar a gestão financeira e ampliar os mecanismos de fiscalização das receitas, a direção do hospital identificou inconsistências no faturamento e recebimento de valores referentes a algumas cirurgias e procedimentos particulares.

Foram emitidos relatórios preliminares sobre o faturamento dos procedimentos particulares no ano de 2022 e nesta terça-feira, dia 21.03.2023, membros do Conselho Superior de Administração e a direção administrativa da entidade foram até o Ministério Público para apresentar as informações aos promotores que atuam na Comarca de Bariri/SP.

As eventuais responsabilidades individuais de colaboradores envolvidos nos fatos apresentados aos promotores serão devidamente apuradas com o auxílio do Ministério Público e eventuais condutas ilícitas ou irregularidades serão individualizadas para que os autores respondam nas esferas jurídicas cabíveis (civil, administrativa, trabalhista, etc.).

A direção da Santa Casa pretende apurar todos os procedimentos particulares realizados no período de 2018 a 2021 até os dias atuais e aprimorar os mecanismos de controle das receitas, com a integração da informação e atuação de vários setores em conjunto.

O objetivo é dar sequência ao trabalho de recuperação financeira e moral da instituição, que teve início com a atual intervenção municipal, sempre de comum acordo com o Ministério Público, que é o órgão legitimado para fiscalização da entidade através do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 24 de maio de 2021.

O Conselho Superior de Administração, a direção administrativa e técnica da Santa Casa e a Prefeitura de Bariri (interventora) reiteram seu compromisso com a transparência nas questões referentes ao hospital de Bariri, sempre no intuito de fortalecer o amplo trabalho de recuperação e melhoria da entidade que está sendo observado nos últimos anos.

O programa de reorganização administrativa seguirá apurando as práticas e rotinas administrativas da Santa casa, no intuito de aprimorar os sistemas de controle e garantir o máximo de eficiência na aplicação dos recursos públicos e particulares que mantém a entidade.

Diante das ações que ampliam o rigor administrativo da entidade, o Conselho Superior de Administração, através de seus membros (notórios e ilibados membros voluntários da sociedade civil) solicitam que a população de Bariri/SP siga auxiliando na recuperação da Santa Casa, seja com iniciativas voluntárias, doações e principalmente com críticas, denúncias e

sugestões para o aprimoramento dos serviços prestados.

A Santa casa é da população de Bariril Todos temos orgulho e um dever constante de trabalharmos unidos em prol da ampla recuperação do nosso hospital.”

Marina Prearo – Diretora Administrativa