Bariri: Altos da cidade recebem nebulização contra o mosquito da dengue

Esta semana, equipes da Prefeitura de Bariri realizaram a nebulização costal (aplicação de inseticida) em imóveis localizados nos altos da cidade. A ação já envolveu os Jardins Santa Rosa e Santa Clara e o Núcleo Habitacional Domingos Aquilante.

DE acordo com a Diretoria de Saúde, o objetivo é aumentar esforços para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e chikungunya.

A ação deve continuar nos próximos dez dias. Como a nebulização com equipamento costal tem aplicação mais direta, direcionada a pontos como ralos e vasos com plantas, é essencial a colaboração dos moradores para a eficácia do trabalho.

Por isso, a população deve observar situações de risco dentro de suas residências e no entorno, além de abrir as portas de suas casas para as equipes de Saúde que estão percorrendo os bairros da cidade.

A ação é feita com nebulizador manual, costal, por ir nas costas do aplicador. Ele tem um motor que impulsiona o vapor/névoa para dentro das residências e em seus arredores, com inseticida, gerada pelo aparelho.

De acordo com a informação da diretora de Saúde, Irene Chagas, o critério para nebulização é ter um caso positivo nesses bairros que recebem a ação. A partir de então é traçado um raio de 200 metros, e todas as residências neste espaço são nebulizadas.

Além da nebulização, outras medidas preventivas estão sendo feitas pela equipe de Saúde como a visita nas casas para realização de bloqueio de controle de criadouros. As agentes de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde trabalharão nesse final de semana, 13 e 14 de janeiro, para bloqueio de controle de criadouro.

391 casos

O prefeito de Bariri, Luís Fernando Foloni, reforça a importância da prevenção. Segundo ele, entre janeiro de 2023 e 6 de janeiro de 2024, Bariri teve um total de 391 casos notificados de dengue. “A partir do dia 6 último, a pasta da Saúde ainda recebendo as notificações para confirmação dos casos”, disse o prefeito.

“Portanto, é necessária a colaboração da população para a eficiência da nebulização, ação que visa impedir a disseminação da dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti”, ressalta a responsável pela Vigilância Epidemiológica de Bariri, a enfermeira Neusiely Podanoschi.

E acrescenta: “A melhor ação sempre é a prevenção, e cada um deve fazer a sua parte, não deixando recipientes que possam acumular água em seu quintal, verificando calhas, canaletas, ralos e conversando com o seu vizinho para que faça o mesmo. Ninguém deve jogar lixo em vias públicas”.

