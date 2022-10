Bariri: Afeb realiza almoço de confraternização no domingo

Imagem de arquivo: após dois anos de pandemia, a Afeb volta a promover almoço de confraternização em sua sede própria – Arquivo/Candeia

Neste domingo (23), a Associação dos Funcionários da Educação de Bariri (Afeb) realiza almoço de confraternização entre associados. É a primeira edição do evento, após dois anos de pandemia de Covid-19.

A confraternização é realizada na sede da Afeb, localizada na estrada da Floresta e tem início a partir das 12h.

Para o sócio titular o almoço é gratuito, com bebidas sendo cobradas a parte. A adesão para familiares e convidados é de R$ 50. Crianças até 10 anos não pagam.

O serviço de buffet é da empresa Terra Nostra, de Edna Justulin. O cardápio inclui: entradas (quibe cru, coalhada, quiche de queijo e de alho poró; patê de berinjela e pãozinho de leite); saladas (verde e maionese); pratos quentes (arroz branco e temperado; rondelli dois queijos ao molho rosé; lagarto ao molho madeira; fricassê de frango e batatas fritas); e sobremesa (sorvete).

Haverá show musical ao vivo. A presença deve ser confirmada com antecedência pelo telefone (14) 3662-1029, com Luiz e Neusa.