Bariri: Ação com sorteio de prêmios visa arrecadar ração para o Focinho Carente

Uma ação em prol da Focinho Carente visa arrecadar sacos de ração para a entidade. Segundo os organizadores, será sorteada uma cesta com cerca de R$ 2 mil em prêmios.

Para participar, a pessoa doa um saco de ração de 10 quilos ou mais e recebe um número da sorte. O sorteio será na segunda-feira (12), pelo Instagram.

Os sacos de ração devem ser levados até a loja Raffick Autos, das 8h às 17h. O telefone para contato é 3662-7080.

Os prêmios são um rodízio no Kojima Sushi, um voucher de R$ 150,00 na Raffick Store, um óculos solar da Black Melon, um kit com perfume, desodorante e mousse de banho Eudora Interior, uma massagem relaxante Andrea Facin, um conjunto Mega Luxo Acessórios, um SPA Day (cabelo, unha ) Studio A, um kit álbum da Copa da Popstyl, um kit de maquiagem Bruna Tavares da Ana Rosa Perfumaria, um voucher de R$ 100,00 na loja NutriBem, uma consulta com a Dra. Priscila Ferrari, um banho + hidratação na Clínica Pet Center Ferrari, uma cesta de flores e gegetais Michelassi, uma garrafa de vinho do Armazém D’vitto, um robe em tule da Bela Dondoca e uma bandeja com 28 bombons gourmet Duetto Doceria.