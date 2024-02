Bariri: A Casa é Nossa realiza sua sexta edição em 8 de março

A sexta edição da Feira de Artesanato e Gastronomia A Casa é Nossa está marcada para acontecer no dia 8 de março, a partir das 18h.

O evento promete encantar os visitantes com uma ampla variedade de produtos artesanais e delícias gastronômicas, reunindo 15 expositores de talento e criatividade.

Organizada com carinho e dedicação, a feira trará uma diversidade de artesanatos, incluindo peças únicas e exclusivas de artesãos locais, abrangendo diferentes segmentos e estilos.

Os visitantes terão a oportunidade de explorar uma variedade de produtos, desde itens de decoração para o lar até acessórios de moda, peças feitas em biscuit, feltro, amarrio, temperos, cachaças, biscoitos, chocolates, espetinhos, tapiocas, sucos, sanduíches incríveis e muito mais.

“A Feira de Artesanato e Gastronomia é um espaço onde os talentos locais têm a oportunidade de brilhar, e os visitantes podem desfrutar de uma experiência única, descobrindo produtos artesanais exclusivos e sabores irresistíveis”, afirma Valéria Cristina Beltrami, organizadora do evento.

“Estamos animados para receber a comunidade novamente e celebrar a criatividade e o sabor que nossa cidade tem a oferecer. O apoio é essencial para os artesãos e empreendedores participantes”, complementa ela.

A entrada é gratuita, e toda a comunidade está convidada a participar deste evento que promete ser uma experiência enriquecedora para toda a família. A Feira de Artesanato e Gastronomia será realizada na Av. Claudionor Barbieri, 1398 (quintal da casa da organizadora), proporcionando um ambiente acolhedor e descontraído para os visitantes aproveitarem.