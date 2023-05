Baleia Rossi indica emenda para cobertura e iluminação do calçadão da Matriz

O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) destinou ofício ao prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), comunicando o encaminhamento de emenda paramentar individual para cobertura e iluminação do calçadão da Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz), em Bariri.

O valor é de R$ 250 mil, emenda aprovada no Orçamento Geral da União – OGU 2023.

No ofício, Baleia Rossi relata que em parceria com o deputado estadual Jorge Caruso (MDB) atendeu solicitação do vice-prefeito Luis Fernando Foloni, vereador Luis Renato Proti (Escadinha), presidente do Diretório Municipal do MDB, Elpidio Beltrame, e Claudemir Rodrigues (Fredy).

“Informo que a partir do dia 31/05/2023 deve ser realizado na Plataforma Transferegov (portal.transferegov.sistema.gov.br), o aceite, indicação de banco e agência de relacionamento e indicação do programa e da ação orçamentária que os recursos serão executados, impreterivelmente até o dia 05/06/2023”, cita o deputado federal no documento remetido ao prefeito.