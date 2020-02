Emenda de Arnaldo Jardim destina R$ 200 mil para Bariri

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) apresentou emenda ao Orçamento Geral da União para Bariri no valor de R$ 200 mil.

O dinheiro deve ser liberado ao município no primeiro semestre deste ano.

Esse tipo de transferência é chamado fundo a fundo, com o dinheiro sendo repassado diretamente para a prefeitura.

O valor pode ser utilizado para diversos fins, como recapeamento asfáltico, reforma de unidade de saúde, compra de equipamento etc.