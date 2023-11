Abelardo diz que irá acionar a Justiça contra a cassação de seu mandato

O ex-prefeito de Bariri Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) afirma que pretende recorrer à Justiça contra a cassação de seu mandato pela Câmara Municipal, em sessão realizada nos dias 14 e 15 de novembro. Segundo ele, a decisão dos vereadores teve caráter político e, além disso, há aspectos que exigem a análise pelo Judiciário. Abelardo comenta também que pretende retomar as atividades como empresário e continuar a residir em Bariri.

Candeia – Juridicamente, o senhor pretende tomar alguma medida contra a cassação de seu mandato?

Abelardo – Pretendo ingressar com uma ação anulatória de ato jurídico para anular o julgamento que resultou na minha cassação. Há aspectos na decisão que exigem revisão urgente pelo Poder Judiciário. Iniciarei essa ação em primeira instância e, se necessário, recorrerei ao Tribunal de Justiça. A injustiça e as irregularidades dessa decisão, de cunho exclusivamente político, não podem ser ignoradas, e estou determinado a lutar pelos meus direitos e pela verdade.

Candeia – Para o senhor, como a população recebeu sua cassação?

Abelardo – A impressão que tenho é que o povo está ao meu lado, como evidenciado pelos 7.315 votos de confiança que recebi. Reconheço a necessidade de melhorias em diversos aspectos da cidade, embora tenhamos alcançado avanços notáveis na Santa Casa, na questão hídrica com a perfuração do poço profundo e no recapeamento, que representa o maior programa da história do nosso município. Após a cassação, recebi mais de mil mensagens de apoio, mostrando a discordância com essa decisão absurda. Muito mais mensagens, vale dizer, do que recebi no dia em que ganhei a eleição ou no dia do meu aniversário. Minha esposa, também, recebeu milhares de mensagens. Nas redes sociais, também vejo o apoio da população, que, em sua maioria, não concorda com a decisão da Câmara Municipal, influenciada pela oposição suspeita. Seguimos firmes na luta por uma Bariri ainda melhor!

Candeia – Como pretende lidar com a transição de volta à vida privada? Quais são seus próximos passos?

Abelardo – Agora, o foco principal é a família, que sempre foi minha prioridade: minha esposa e meus dois filhos. Além disso, pretendo retomar minhas atividades como empresário, demonstrando a força de vontade que sempre me caracterizou. Em outras ocasiões, já desempenhei funções na empresa da família e estou aberto a novas oportunidades que possam surgir na vida privada. Quero seguir trabalhando, mantendo o mesmo amor e carinho pela nossa cidade.

Candeia – O senhor pretende permanecer em Bariri?

Abelardo – Claro. Nasci e fui criado aqui, minha família e amigos estão todos aqui, e minha vida inteira está entrelaçada com Bariri. A conexão que tenho com esta cidade vai além de um mandato político. Não cogito ir para outro lugar, pertenço a Bariri e é aqui que pretendo ficar, seja como prefeito ou não. Meus filhos são criados aqui, e tenho um profundo orgulho de nossa terra.