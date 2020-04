Prédios públicos vêm sendo alvo de vários furtos e atos de vandalismo nos últimos meses, causando prejuízo ao município.

Dentre as ações praticadas por criminosos está o furto de fiação de entrada de energia da Emei 2 – Prof.ª Diolanda Chuffi Neif,]. Lá, ainda quebraram encanamentos e levaram o filtro da caixa d’água.

Na Creche Carmen Sola Modolin Aquilante houve furto de fiação da entrada de energia e vandalismo da caixa de gás; Emei 3 – Prof.ª Yolanda Mazza Fortunato com abertura de um buraco no muro e na parede da escola para furtos das torneiras.

No Cemitério Municipal as torneiras foram furtadas, além da fiação da entrada de energia e dos postes de iluminação interna e até o cruzeiro.

Na Biblioteca Municipal, com toda fiação da entrada de energia do prédio foi saqueada, no Terminal Rodoviário houve quebra de todos os acessórios hidráulicos dos banheiros públicos, entupimento dos ralos da unidade, invasão dos guichês de venda de passagens com a quebra de todas as portas de entrada e internas de madeira.

O Viveiro Municipal foi alvo de furto de um soprador de mão, na Unidade de Atendimento Psicossocial (Uaps) houve vandalismo ao danificarem a caixa de gás; entre outros serviços que foram consertados.

No último dia 4 de abril, por volta das 11h, houve furto dos cabos elétricos dos postes de iluminação do calçamento interno do Lago Municipal Prefeito Accácio Masson, além da quebra de aproximadamente 15 luminárias decorativas, lâmpada e furto dos reatores e 500 metros de cabo de energia, um prejuízo estimado em R$ 15 mil.

As ações da Prefeitura Municipal em colocar vigias noturnos, concertina, central de alarmes, câmeras de vigilância, não têm sido suficientes para afastar os atos criminosos.