BARIRI: Homem é preso furtando fios e utensílios da Santa Casa

Na madrugada desta quinta-feira, 2, a equipe da Polícia Militar foi acionada pela atendente do PS da Santa Casa de Bariri, que informou que o vigia do hospital havia contido um indivíduo tentando cortar os fios que alimentam a energia elétrica do centro de terapia intensiva e do centro cirúrgico da Santa Casa, e ainda subtraído objetos tanto nesta data como em data anteriores (ferramentas de construção civil, fiação elétrica, chuveiro, janela de alumínio, etc) do local.

Com a chegada das equipes, reconhecido o autor, sendo A.R.C. (32), já conhecido nos meios policiais pela pratica constante de diversos furtos.

Indivíduo conduzido a CPJ/Jaú, onde o Delegado de plantão de Polícia Civil lavrou o BOPC de natureza como sendo furto tentado, deixando o autor a disposição da justiça.