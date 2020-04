Vigilância aplica inseticida no combate à dengue

Aplicação do inseticida é feita nas proximidades do Jardim do Morro, escola municipal Prefeito Modesto Masson e Estádio Farid Jorge Resegue – Divulgação

Equipes da Vigilância Epidemiológica de Bariri iniciaram anteontem, dia 23, a aplicação de inseticida em locais onde há grande circulação da dengue no município.

O objetivo é eliminar o mosquito Aedes aegypti nas proximidades do Jardim do Morro, escola municipal Prefeito Modesto Masson e Estádio Farid Jorge Resegue.

Segundo a responsável pela vigilância, Vanessa Navarro, está sendo utilizado o novo inseticida, Cielo. Na semana passada houve treinamento em Bariri para aplicação do produto com técnicos da Superintendência do Controle de Endemias (Sucen)

Neste ano a Vigilância Epidemiológica de Bariri registrou 39 casos confirmados de dengue no município.

São 27 casos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e 12 particulares. Para que haja confirmação da doença é preciso que a análise seja feita pelo Instituto Adolfo Lutz. Onze exames tiveram resultado negativo para a dengue.