UBS da Nova Bariri oferece consulta com ginecologista

A Diretoria Municipal de Saúde informa que para esta terça-feira (9) existem vagas para consulta com o médico ginecologista Dr Simioni na Unidade Básica de Saúde (UBS) João Justulin, situada no Jardim Nova Bariri.

O atendimento ocorre todas as terças-feiras, a partir das 13 horas. Para mais informações e agendamento, o telefone de contato é (14) 3662-0843.