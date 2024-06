Saúde: União irá transferir R$ 2 milhões para nova UBS em Bariri

Portaria (nº 4.504, de 21 de junho), publicada pelo Ministério da Saúde, autorizou a transferência de R$ 2,012 milhões à Prefeitura de Bariri para execução de obras de construção de Unidade Básica de Saúde (UBS).

Em março deste ano, o prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) informou ao jornal que Bariri havia sido contemplado com recursos do governo federal para construção de UBS e também com uma ambulância zero-quilômetro.

Segundo ele, a nova unidade de saúde será erguida em terreno situado no cruzamento entre a Avenida José Saltarelli e a Rua Professor José Carlos Barbosa, no Núcleo Habitacional Domingos Aquilante, a uma quadra da Estratégia Saúde da Família (ESF) Nassima Bussada Romero (chamado postinho verde).

Conforme a portaria, o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde, em parcela única, após o atendimento das condições previstas para essa modalidade de transferência.

O documento estabelece ainda que a Prefeitura de Bariri deverá informar periodicamente a situação de execução da proposta habilitada. A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG), aprovado pelo conselho local de saúde.

O resultado do processo de seleção para participação em modalidades específicas do eixo da Saúde no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) foi publicado no dia 7 de março, por meio da Portaria nº 3.257, do Ministério da Saúde.

Ação do governo federal faz parte do Novo PAC Seleções 2023. O objetivo é aumentar a oferta de serviços de Atenção Primária à Saúde em regiões com vazios assistenciais, com a construção de 1.800 novas UBSs em 1.514 municípios com maior vulnerabilidade social e econômica.

O investimento irá ampliar a cobertura da Estratégia Saúde da Família, beneficiando 8,6 milhões de pessoas com maior acesso a consultas médicas, exames, radiografias e outros procedimentos.