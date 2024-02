Saúde: Marco Gallo assume administração da Santa Casa

O médico Marco Antônio Gallo assumirá a diretoria administrativa da Santa Casa de Bariri a partir de segunda-feira (19).

O motivo é que a atual gestora do hospital, Marina Prearo, ficará afastada das funções por licença médica, férias e posterior licença maternidade.

No momento, Gallo é diretor técnico da Santa Casa. Ele ocupou o cargo de interventor da unidade de fevereiro de 2019 a setembro de 2020, no governo do então prefeito Francisco Leoni Neto.

Na época, o trabalho administrativo era realizado em conjunto com os médicos Luiz Carlos Ferraz do Amaral e Jésus Fernandes da Costa Junior.