SAÚDE: Casos suspeitos de dengue lotam PS de Bariri

Pessoas com sintomas da dengue têm procurado o pronto-socorro (PS) de Bariri.

Segundo a direção da Santa Casa, o movimento no local se intensificou bastante uma semana antes do Natal.

Há mais de um mês montante superior a 60% do movimento diário do PS são de casos suspeitos da doença.

A unidade de urgência e emergência não insere nas fichas de atendimento a CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde).

Isso porque é preciso que seja feita sorologia específica para saber se a pessoa está ou não com a dengue.

Normalmente, os médicos do PS fazem exame clínico e podem pedir exame de sangue (hemograma) para verificar a quantidade de plaquetas. O número baixo é um indicativo de dengue.

Por causa da grande procura na unidade desde meados de dezembro, pessoas que procuram o pronto-socorro para casos não graves chegam a esperar até 4 horas para atendimento médico.

Números

Em Bariri, entre janeiro de 2023 e 6 de janeiro de 2024, o município teve um total de 391 casos notificados de dengue.

Somente em 2024 (1º de janeiro a 18 de janeiro) foram contabilizados 115 casos positivos da doença.

Já os casos subnotificados (aqueles que fizeram no particular e ainda não realizaram a comunicação) somam 73 neste ano.