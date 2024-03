Saúde: Bariri utiliza NAV para nebulização noturna contra a dengue

Com o objetivo de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, deve ter início nesta terça-feira (26) a Nebulização Ambiental Noturna (NAV) em bairros de Bariri, realizada pela equipe da Sucen de Bauru.

Com o equipamento acoplado a um veículo, conhecido pela sigla NAV, a medida consiste em pulverizar inseticida para matar os mosquitos adultos que podem transmitir a doença. Nesta terça-feira (26) a aplicação será feita na Área 1 que é composta pelos bairros Núcleo Habitacional Armando Galizia, Santa Helena, Vila Santa Inês, Jardim São Marcos, Jardim Esperança 1, Vila São José e Jardim Santa Rosa.

A Prefeitura de Bariri informa que o fumacê continua a ser realizado normalmente no município.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Bariri, Neusiely Podanosqui, informou que será feita a aplicação do inseticida Cielo, que é o mesmo utilizado na bomba costal e que tem sido aplicado nas residências. O produto é fornecido pelo Ministério da Saúde.

“Sendo assim, é preciso a cooperação de todos, uma vez que para matar os mosquitos infectados dentro de sua casa é necessário que a neblina produzida pela máquina que está sobre o veículo entre em sua casa”, solicitou Neusiely.

É preciso, então, que o morador mantenha portões, portas, janelas e cortinas abertas para facilitar a entrada do inseticida na casa.

Funcionamento

As equipes ajustam a dose do inseticida e colocam o produto em uma máquina que, por sua vez, é posta na caçamba de uma caminhonete.

O veículo percorre os bairros pulverizando o produto químico para matar os mosquitos adultos, possivelmente infectados com o vírus da dengue.

Durante a nebulização, a equipe também monitora o vento, que não pode estar acima dos 15 km/h. A ação não pode ser feita em dias chuvosos. Caso as condições climáticas não sejam favoráveis, é necessário interromper o trabalho.