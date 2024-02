Saúde: Bariri registra 1.748 casos de dengue no ano

A atualização dos números da dengue no município de Bariri apresenta 1.748 casos confirmados da doença. O período é de 1º de janeiro a 19 de fevereiro.

De acordo com a responsável pela Vigilância Epidemiológica, Neusiely Podanoschi Giuliangeli, são 257 casos descartados, 23 possíveis casos aguardando o resultado de exames, três óbitos em investigação e nenhum óbito confirmado.

Entre os dias 3 e 18 de fevereiro o Ambulatório de Combate à Dengue de Bariri realizou 2.358 atendimentos. A unidade funciona no Centro de Diagnose e Especialidades Dr. José Dorly Borges.