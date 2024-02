Saúde: Bariri confirma 2.082 casos de dengue no ano

O Setor de Vigilância Epidemiológica contabilizou de 1º de janeiro a 26 de fevereiro 2.082 casos de dengue no município.

No mesmo período foram descartados 555 exames.

Em relação à Covid-19, em 2024 o setor registrou 121 exames positivos.

O boletim anterior (de segunda-feira, dia 26) havia confirmado a primeira morte por dengue em Bariri.

Trata-se da agente de combate a endemias Daniele Joana Ramos Caçador da Silva, 33 anos. Ela morreu no dia 1º de fevereiro deste ano.