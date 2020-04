Jaú: Santa Casa entrega 10 leitos de UTI para coronavírus

Nova ala irá atender, exclusivamente, casos de Covid-19 suspeitos e confirmados – Divulgação

A Santa Casa de Jaú entregou nesta quarta-feira, 1, a nova ala de UTI Adulto, localizada no primeiro andar do prédio. O setor estava em reforma desde 2019. O início dos atendimentos depende agora de autorização do Ministério da Saúde. Inicialmente, o setor vai abrigar, exclusivamente, casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo o hospital, o custo total da reforma é de aproximadamente R$ 1 milhão, investimento feito com recursos próprios e doações. São 10 novos leitos, podendo chegar a 30, de acordo com a necessidade. Com a entrega, a Santa Casa passa a contar com 45 leitos de UTI, já somados os 35 existentes atualmente.

A Santa Casa conta que, por enquanto, esse setor vai cuidar exclusivamente de pacientes com suspeita e que testaram positivo para Covid-19.

De acordo com o hospital, a obra incluiu a remodelação completa das redes de gases, de água quente e fria, elétrica e de internet. A ala também é totalmente monitorada por câmeras.

Na semana passada, a instituição lançou uma campanha para custear os equipamentos instalados nos 10 leitos. O valor total orçado gira em torno de R$ 900 mil. As doações podem ser feitas exclusivamente por transferência ou depósito bancário, no Banco Santander, agência 0030, conta corrente 13000862-1, em nome da Irmandade de Misericórdia do Jaú (CNPJ 50.753.631/0001-50).

Fonte: JCNET